في بادرة محدودة على دعم الحكومة الجديدة.. واشنطن ستخفف القيود على المساعدات إلى سوريا

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وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين، إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية في مطلع الأسبوع، تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية. ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستعلن، اليوم الاثنين، تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية بدون رفع القيود التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة في دمشق.وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين، إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية في مطلع الأسبوع، تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.

ومنذ أيام، كشفت السفارة الأميركية في دمشق أن مسؤولين أميركيين التقوا مع السلطات المؤقتة في دمشق. وأوضح بيان للسفارة أن المسؤولين الأميركيين شددوا على ضرورة منع إيران من الظهور مجددا في سوريا.



كما أكدوا أهمية تمثيل جميع السوريين بشكل كامل، وضمان عملية سياسية شاملة، إضافة إلى مناقشة حماية المواطنين الأميركيين، والتأكد من مصير المختفين منهم بسوريا، بحسب بيان واشنطن.

وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن مسؤولين أميركيين اجتمعوا مع السلطات المؤقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى حماية المواطنين الأميركيين، والتأكد من مصير الأميركيين المختفين، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز.



كما شددوا على مواصلة القتال ضد تنظيم داعش، وتمثيل جميع السوريين بشكل كامل، وضمان عملية سياسية شاملة.