فرار جندي إسرائيلي من البرازيل.. تبادل اتهامات بين ساعر ولابيد

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اندلع سجال حاد على منصة للتواصل الاجتماعي بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم المعارضة يائير لابيد، على خلفية اتهام الأخير للحكومة بالتسبب في ملاحقة جنود إسرائيليين في الخارج للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب في غزة.وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، الأحد، إن جندي احتياط إسرائيلي مطلوب في البرازيل، تمكن من الفرار بعد إصدار القضاء أمرا بالتحقيق معه، للاشتباه في تورطه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.وتعليقا على الحادثة، قال لابيد على منصة "إكس": "اضطرار أحد جنود الاحتياط الإسرائيليين إلى الفرار من البرازيل في جوف الليل لتجنب القبض عليه لأنه قاتل في غزة".وأوضح أن ذلك يعد "فشلا سياسيا هائلا لحكومة غير مسؤولة لا تعرف ببساطة كيف تتصرف".ورد ساعر على ذلك منشور مطول على "إكس" قائلا: "لابيد الدجال يعرف جيداً أن مثل هذه الحالات (ملاحقة جنود إسرائيليين بالخارج) حدثت أيضا خلال فترة ولايته كوزير للخارجية ورئيس للحكومة، وحتى الأشخاص الذين عملوا معه يعرفون ذلك".وأضاف ساعر: "لابيد غير الأمين وغير المسؤول، يعرف جيداً أن قرارات حكومية بمعالجة مثل هذه الحالات اتخذت قبل أكثر من 15 عاما".وأردف: "يتساءل رئيس المعارضة "كيف وصلنا إلى النقطة التي أصبح فيها الفلسطينيون أفضل من الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية؟" في نهاية المطاف، يعرف لابيد جيدا أنه على مدى عقود (خلال كل الحكومات) في كل تصويت في أي منتدى دولي كانت هناك أغلبية تلقائية للفلسطينيين ضد إسرائيل".وزعم أن "ما نراه أمام أعيننا هو نظام ممنهج ومعاد للسامية هدفه حرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها. وهناك أطراف دولية لا حصر لها والعديد من الدول شركاء في هذا الأمر"، وهو "ما يعرفه لابيد الفارغ".ومضى بقوله: "رئيس المعارضة سيكتب شيئا عن البرازيل، التي اتهم رئيسها المعادي للسامية (لويس إيناسيو لولا دا سيلفا) إسرائيل، في بداية الحرب بارتكاب إبادة جماعية، وادعى أن تصرفات الجيش الإسرائيلي تشبه تصرفات النازيين".وقال ساعر إن لابيد "سيواصل مهاجمة الحكومة الإسرائيلية واتهامها بكل خطوة معادية للسامية يقوم بها أعداؤنا".وختم وزير الخارجية الإسرائيلي هجومه غير المسبوق على لابيد بالقول: "في هذه الفترة المصيرية من تاريخ شعبنا، لم يقدم لابيد شيئا للبلاد في أوقاتها الصعبة. بل على العكس، تصرف ويعمل على زيادة الضرر وتقويض صمود الشعب ووحدته".وفي منشور ثانٍ على منصة "إكس"، قال لابيد مهاجما ساعر: "أرى أن لديك الكثير من الوقت لكتابة تعليقات طفولية حول القضايا الجادة، بدلا من حماية جنودنا الملاحقين في العالم".وأضاف: "أقترح بدلا من ذلك أن تقوم بعملك من أجل تغيير الوضع".