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عربي-دولي

قتال شرس بمنطقة كورسك.. وموسكو تعلن صد هجوم أوكراني جديد

Lebanon 24
06-01-2025 | 00:01
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فيما يتواصل القتال الشرس على الجبهات الروسية الأوكرانية، اليوم الاثنين، أعلنت موسكو أنها صدت هجوما أوكرانيا جديدا في منطقة كورسك الروسية الحدودية، حيث تسيطر القوات الأوكرانية على مئات الكيلومترات المربّعة منذ الهجوم الذي شنّته في أغسطس 2024.
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وقبل أسبوعين من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تخشى أوكرانيا أن يتقلص دعم الولايات المتحدة الحيوي بالنسبة الى قواتها، وأن يجبر الرئيس الجديد الأوكرانيين على تقديم تنازلات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيان صادر عن الجيش الروسي "بدأ العدو هجوما مضادا بهدف وقف تقدّم القوات الروسية في منطقة كورسك". وأضاف أنّ "المجموعة المهاجمة من الجيش الأوكراني تم التصدي لها بالمدفعية والطيران".

وأوضح أنّ "عملية القضاء على وحدات من القوات الأوكرانية مستمرّة".

"معارك مستمرة"
من جهته، اكتفى الجيش الأوكراني في تقريره اليومي بالإشارة الى "معارك مستمرة" في منطقة كورسك الروسية من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

في هذه المنطقة، تحظى روسيا منذ أسابيع عدة بدعم آلاف الجنود الكوريين الشماليين، بحسب الدول الغربية وكييف.

وذكرت قناة "ماش" على "تليغرام"، والتي تعتبر قريبة من السلطات الروسية، أن "عناصر الجيش الأوكراني يتحركون في مجموعات صغيرة"، لافتة إلى أن "العدد الإجمالي للجنود يناهز ألفين".

وأفاد مدونون عسكريون روس أن القوات الاوكرانية تحاول خصوصا السيطرة على بلدة بيردين التي تبعد حوالى 20 كلم من الحدود.
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