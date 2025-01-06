بعد توقفها.. الجامعات في سوريا تستأنف التعليم

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استأنفت الجامعات في سوريا التعليم، الأحد، بعد أن أغلقت أبوابها منذ 8 كانون الأول الماضي، بسبب حالة الغموض التي سادت البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد.بعد توقف استمر قرابة شهر، استأنفت الجامعات أنشطتها التعليمية، حيث تدفق العديد من الطلاب لحضور الامتحانات النهائية.وفي تصريح للأناضول، ذكرت ريم الزحيلي، خريجة كلية الهندسة المعمارية والمعهد العالي للغات في جامعة دمشق والتي تعمل كمدرسة، أن الناس أصبحوا يشعرون بالسعادة والفرح بعد سقوط نظام الأسد.وأضافت: "في ظل نظام الأسد، لم يكن يُسمح للناس بفعل أي شيء أو التحدث عن أي شيء، حتى المواضيع السياسية كانت محظورة. الآن، أصبح الناس أحرارا في فعل كل شيء والتحدث عن أي شيء، وكأنهم خرجوا من السجن".وأردفت: كنت أجد صعوبة في دفع طلابي للمشاركة في النقاشات الدراسية، رغم أننا لم نتحدث عن السياسة. كان الناس عموماً يمتنعون عن التعبير عن آرائهم لأن النظام لم يكن يسمح لهم بذلك". (الاناضول)