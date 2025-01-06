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إقتصاد

عن السوريين الذين لا يعملون في ألمانيا.. هذا ما قد يتقرّر

Lebanon 24
06-01-2025 | 06:02
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أكد نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، أن الاندماج في سوق العمل يمثل العامل الحاسم لمستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا.

وفي حديثه لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية اليوم، أشار هابيك، الذي يعد أحد أبرز مرشحي حزب "الخضر" للانتخابات العامة المقبلة، إلى أهمية دور اللاجئين العاملين في دعم المجتمع، قائلاً: "يمكننا حقًا الاستفادة من أولئك الذين يعملون هنا".
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أما بالنسبة للاجئين غير العاملين، فأوضح أن إعادتهم إلى أوطانهم قد تكون خيارًا إذا أصبحت بلادهم آمنة، مضيفًا: "أولئك الذين لا يعملون هنا سيكونون قادرين على العودة بأمان أو حتى مضطرين إلى ذلك".

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، المنتمية للحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، أدلت بتصريحات مماثلة من ناحية المضمون في هذا الشأن، وأشارت أيضا إلى التدريب والاندماج الجيد كمعايير لبقاء السوريين في ألمانيا.

وفي المقابل، يرى التحالف المسيحي أن العمل وحده لا يكفي للبقاء في ألمانيا.

وقال المدير التنفيذي لشؤون الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، تورستن فراي: "من يرغب في البقاء في ألمانيا بوجه دائم، عليه أن يكسب ما يكفي للحصول على معاش تقاعدي أعلى من التأمين الأساسي في سن الشيخوخة".

ووفق وزارة الداخلية الألمانية، يعيش في ألمانيا نحو 975 ألف سوري، وقد جاء معظمهم منذ عام 2015 نتيجة للحرب الأهلية السورية. وهناك أكثر من 300 ألف سوري لديهم حق حماية فرعية في ألمانيا، ما يعني أن البلاد لا تأويهم بسبب تعرضهم للاضطهاد على المستوى الشخصي، بل بسبب الحرب الأهلية في وطنهم. (روسيا اليوم)


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