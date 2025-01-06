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عربي-دولي

لقاء تركي أردني: توافق على استقرار لبنان وسوريا

Lebanon 24
06-01-2025 | 06:14
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بحث وزيرا الخارجية التركي والأردني في اجتماع مشترك قضايا إقليمية متعددة، أبرزها الأوضاع في سوريا وغزة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة، خلال لقاء عقد بين الطرفين في أنقرة.
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أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على التنسيق المستمر مع الأردن منذ سقوط نظام بشار الأسد، مشددًا على أهمية الاستقرار الدائم في سوريا ودعم إدارتها الجديدة. وحذر من محاولات حزب العمال الكردستاني الاستفادة من الوضع القائم في سوريا، مشيرًا إلى إمكانية عقد اجتماع لدول الجوار السوري لبحث التصدي للتهديدات الإرهابية.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى توافق البلدين على رفض أي عدوان على سيادة سوريا واستقلالها، مشددًا على أن أمن سوريا من أمن الأردن وتركيا. وأكد الطرفان أهمية دعم إرادة الشعب السوري لبناء دولة تشمل جميع مكوناته، ورفضا العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية وغزة.
كما وأكّد الوزيران دعم أمن لبنان ورفض أي اعتداء على سيادته.

كما تناولت المناقشات القضايا الاقتصادية وفرص تعزيز التعاون لدعم شعوب المنطقة، مع التزام واضح بتقديم الدعم للشعبين السوري والفلسطيني في مختلف المجالات.
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