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عربي-دولي

استفزاز دموي.. هذا ما تخطط له أوكرانيا عشية تنصيب ترامب

Lebanon 24
06-01-2025 | 07:48
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أكد رئيس مجلس دمج المناطق الروسية الجديدة فلاديمير روغوف أن نظام كييف يخطط لاستفزاز دموي ضد روسيا قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني الجاري.

وقال روغوف: "نظام كييف يستعد لضربة استفزازية الدموية ضد مناطق روسيا، ويبحث عدة تواريخ لذلك".
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ورجّح أن يتم الاستفزاز عشية اجتماع ما يسمى بـ"مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا" في 7 كانون الثاني في قاعدة رامشتاين العسكرية بألمانيا، أو عشية تنصيب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني.

وأشار روغوف إلى أن "الغرض من الاستفزاز تحسين مواقف كييف التفاوضية حسب مزاعم زيلينسك، والحصول على مساعدات مالية جديدة وشحنات إضافية من الأسلحة"، مرجحا استهداف قوات كييف إحدى جبهات المواجهة. (روسيا اليوم)
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