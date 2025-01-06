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عربي-دولي
أول رئيسة في الفاتيكان... البابا فرنسيس يعيّن راهبة لقيادة دائرة مهمّة
Lebanon 24
06-01-2025
|
09:21
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عيّن البابا فرنسيس أول امرأة لقيادة إحدى الدوائر الرئيسية في الفاتيكان، وهي راهبة إيطالية ستتولي مسؤولية المكتب الذي يشرف على الإرشادات الدينية الكاثوليكية في العالم.
وستتولى سيمونا برامبيلا (59 عاما) رئاسة مجمع معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية في الفاتيكان، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
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وستحل محل الكاردينال جواو براز دي أفيز، وهو برازيلي تولى المنصب منذ عام 2011.
ورفع البابا فرنسيس النساء إلى أدوار قيادية بالفاتيكان خلال بابويته المستمرة منذ 11 عاما، إذ عين مجموعة من النساء في المناصب الثانية في تسلسل القيادة بدوائر مختلفة.
وتم تعيين برامبيلا "عميدة" لمجمع معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية، وهو الكيان السيادي المعترف به دوليا والذي يشرف على الكنيسة الكاثوليكية العالمية.
وأكدت وسائل الإعلام بالفاتيكان الطابع التاريخي لتعيين برامبيلا، من خلال عنوان تقريرها "الأخت سيمونا برامبيلا هي أول رئيسة في الفاتيكان".
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