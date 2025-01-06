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عربي-دولي

وسط إجراءات أمنية مشددة.. الكونغرس يصادق على فوز ترامب في الانتخابات

Lebanon 24
06-01-2025 | 14:38
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صادق الكونغرس الأميركي، اليوم الإثنين، على فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، التي أجريت عام 2024.

واجتمع المشرعون في ظل إجراءات أمنية مشددة وعاصفة ثلجية للالتزام بالموعد الذي حدده القانون للتصديق على الانتخابات، إلا أن إرث 6 كانون الثاني يثير حقيقة غير عادية وهي أن المرشح الذي حاول إلغاء نتيجة الانتخابات السابقة فاز هذه المرة ويعود بشكل شرعي إلى السلطة. 
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وقرأت نائبة الرئيس، كامالا هاريس التي ترأست الجلسة بحكم منصبها، نتيجة عملية المصادقة.  (سكاي نيوز) 
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