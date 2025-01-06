وسط إجراءات أمنية مشددة.. الكونغرس يصادق على فوز ترامب في الانتخابات

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واجتمع المشرعون في ظل إجراءات أمنية مشددة وعاصفة ثلجية للالتزام بالموعد الذي حدده القانون للتصديق على الانتخابات، إلا أن إرث 6 كانون الثاني يثير حقيقة غير عادية وهي أن المرشح الذي حاول إلغاء نتيجة الانتخابات السابقة فاز هذه المرة ويعود بشكل شرعي إلى السلطة.وقرأت نائبة الرئيس، كامالا هاريس التي ترأست الجلسة بحكم منصبها، نتيجة عملية المصادقة. (سكاي نيوز)