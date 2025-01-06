13
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رقم صادم.. وزير سوري يكشف عن حجم عجز الموازنة المقررة من قبل "الأسد"
Lebanon 24
06-01-2025
|
16:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف وزير المالية السوري محمد أبازيد، اليوم الإثنين، أن "إيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها نظام الرئيس السابق بشار الأسد جاء نتيجة نسبة العجز الكبيرة فيها والبالغة نحو 12 تريليون ليرة سورية وتغير المعطيات الاقتصادية حاليا".
Advertisement
وفي حديث لوكالة الأنباء السورية، اعلن ابازيد ان "الموازنة الإثني عشرية مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة".
أضاف: "سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة عندما تتضح القوائم المالية الإسمية لهم ويتم تدقيقها".
تابع: "هناك جملة قرارات ضريبية يتم العمل على إعدادها لرفع الأعباء المالية عن كاهل المكلفين وخاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع، ونطمئن أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعيين والتجار بأنه سيلاحظون في الفترة القادمة تحسنا ملموسا في نظام الضرائب مقارنة بما كان معمولا به أيام النظام البائد".
أما فيما يتعلق بالعسكريين، قال أبازيد: "كل المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم، أما العسكريون العاملون والمتقاعدون منهم بعد عام 2011 تم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم".
ختم: "هناك تنسيق بين وزارتي المالية والعدل لإحداث جهة معنية للحكم بشأن قضايا الحقوق العينية والعقارية للمواطنين المصادرة من قبل النظام البائد بموجب أحكام من قبل ما يسمى محاكم الإرهاب وأمن الدولة وغيرها، وبناء على قرارات وأحكام هذه الجهة سيتم تسليم المواطنين حقوقهم العينية والعقارية التي دخلت ضمن سجلات وزارة المالية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. ممثلة سورية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها (صور)
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. ممثلة سورية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها (صور)
01:56 | 2025-01-06
06/01/2025 01:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من أزمة والده.. ابن راغب علامة يُثير الجدل بحركاته شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من أزمة والده.. ابن راغب علامة يُثير الجدل بحركاته شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:10 | 2025-01-06
06/01/2025 04:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص بطريقة غريبة جدا.. شاهدوا ماذا فعل سعد لمجرد على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
رقص بطريقة غريبة جدا.. شاهدوا ماذا فعل سعد لمجرد على المسرح (فيديو)
02:19 | 2025-01-06
06/01/2025 02:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 6 أشهر على زواجها.. هل تنتظر دانييلا رحمة حدثا سعيداً؟
Lebanon 24
بعد 6 أشهر على زواجها.. هل تنتظر دانييلا رحمة حدثا سعيداً؟
04:11 | 2025-01-06
06/01/2025 04:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبح شاباً.. صور عائلية لباسل خياط مع زوجته الجميلة وأولاده ووسامة ابنه حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
أصبح شاباً.. صور عائلية لباسل خياط مع زوجته الجميلة وأولاده ووسامة ابنه حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
01:24 | 2025-01-06
06/01/2025 01:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:32 | 2025-01-06
رفض طلب ترامب لتأجيل النطق بالحكم في قضية "شراء الصمت"
17:58 | 2025-01-06
كيم يُشيد بصاروخه المدمّر الجديد: قادر على ردع الخصوم
17:33 | 2025-01-06
فصيلان درزيان يعلنان رغبتهما في الانضمام للجيش السوري الجديد
16:55 | 2025-01-06
الجيش الأميركي يعلن مقتل جندي من التحالف الدولي في العراق
16:53 | 2025-01-06
بين فرنسا ولبنان.. "إير فرانس" تمدّد تعليق رحلاتها الجوية
16:41 | 2025-01-06
بسبب "إنفلونزا الطيور".. تسجيل أول حالة وفاة بشرية في هذه الدولة
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
07/01/2025 01:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
07/01/2025 01:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
07/01/2025 01:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24