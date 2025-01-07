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عربي-دولي

بعد هجوم الحافلة.. غارة إسرائيلية استهدفت مسلحين في الضفة

Lebanon 24
07-01-2025 | 00:33
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مجموعة من "الإرهابيين المسلحين" في الضفة الغربية.

وذكر الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس" أن مقاتلة حربية استهدفت المجموعة المسلحة في منطقة طمون بوادي الأردن. ولم يقدم الجيش تفاصيل إضافية.
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وقُتل 3 إسرائيليين على الأقل، الإثنين، وأُصيب 8 آخرون في هجوم وقع في شمال الضفة الغربية، وفقا لما أعلنه مسعفون إسرائيليون.


ووفقا لتقارير إعلامية، أطلق مهاجم فلسطيني مشتبه به النار على حافلة من سيارة في قرية الفندق غربي نابلس، ويُعتقد أنه فر مع شخص آخر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "سنجد القتلة البشعين ونحاسبهم وكل من قدم لهم المساعدة". (سكاي نيوز)
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