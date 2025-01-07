داخل إسرائيل... دعوات للإستعداد للحرب مع هذه الدولة

ذكرت "سبوتنيك"، أنّ لجنة حكومية إسرائيلية اعتبرت أن الجيش التركي يُمثل خطرا يفوق ما وصفته بـ"المشروع الإيراني" آلاف المرات، بحسب قولها.

وقالت لجنة "ناغل"، التي شكلتها الحكومة لتقييم قوة الجيش الإسرائيلي، إن "تركيا تمتلك جيشا متقدما ويجب أن تتحضر إسرائيل للحرب معها"، حسبما ذكر موقع "آي 24 نيوز".

Advertisement

وبحسب الموقع، فإن ذلك جاء ضمن التوصيات التي قدمتها اللجنة للحكومة بعد فحص ميزانية المنظومة الدفاعية وبناء القوة في إسرائيل.

ورأت اللجنة أن "الشرق الأوسط شهد تغييرا جذريا يحتّم على إسرائيل الاستعداد لتهديد أكبر من تهديد إيران، وهو تركيا، التي جاء منها المسلحون (المعارضة المسلحة)، التي سيطرت على سوريا بعد سقوط حكومة الأسد".

وتابعت اللجنة: "رغم سقوط حكومة الأسد وتدمير معظم الجيش السوري على يدّ إسرائيل، يجب الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام تهديد جديد سينشأ في سوريا، وهو جيش لن يكون أقل خطورة من سابقه".

ولفتت إلى أن ما وصفته بـ"قوة سنية متطرفة" لن تقبل أيضاً بوجود إسرائيل، وقد ينشأ في سوريا تهديد أكبر من التهديد الإيراني، على حد قولها.

وحذّرت اللجنة من أن تصبح سوريا ما وصفته بـ"مبعوث تركي" يسير في إطار إعادة التاج العثماني إلى مجده السابق ويقود إلى صراع تركي إسرائيلي مباشر، بحسب قولها.



وأوصت اللجنة ببناء المزيد من التحصينات على مدار السنوات المقبلة لنقل البنية التحتية الحيوية الإسرائيلية إلى باطن الأرض حتى يمكنها الصمود في وجه الهجمات، مع تعزيز قدراتها في مجال التصنيع العسكري. (سبوتنيك)