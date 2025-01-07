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ما حقيقة إغلاق الإدارة السورية الجديدة لمعهد صباح فخري في حلب؟

Lebanon 24
07-01-2025 | 09:06
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تضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية حول إغلاق الإدارة السورية الجديدة لمعهد موسيقي شهير في حلب.

فقد تناقل عدد من السوريين على مواقع التواصل خبر إغلاق الإدارة السورية الجديدة عن إغلاق معهد "صباح فخري" المطرب الشهير في المحافظة الواقعة شمال البلاد.
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إلا أن مصادر مسؤولة في الإدارة السورية الجديدة نفت الأمر جملة وتفصيلاً. وأوضحت أن "نشاط المعهد توقف فعليا في 28 من تشرين الأول الماضي 2024، أي قبل بدء عملية ردع العدوان، ما ينفي صحة بعض الروايات المتداولة عن مسؤولية السلطة الجديدة في إغلاقه"،

إلا أنها لفتت إلى أن "قرار إعادة فتح المعهد أو إغلاقه بشكل دائم غير معروف"، وفق ما نقلت وكالة "د.ب.أ". (العربية)
 
 
 
 
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