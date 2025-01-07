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رداً على عرض ترامب.. رئيسة وزراء الدنمارك: "غرينلاند ليست للبيع"

Lebanon 24
07-01-2025 | 10:38
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في رد حاسم على عروض الرئيس الأميركي المتتالية بشراء غرينلاند، ردت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن.

فبعد اقتراح ترامب، الذي يزور ابنه الجزيرة القطبية الشمالية، اليوم الثلاثاء، بضم المنطقة إلى الولايات المتحدة، أكدت فريدريكسن أن غرينلاند ملك سكانها.
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كما أضافت أن الجزيرة الجليدية ليست للبيع، مذكرة بما قاله أيضا في السابق رئيس وزراء غرينلاند موتي إيجيدي.

رغم موقفها هذا شددت على أن الولايات المتحدة تبقى أقرب حليف لبلادها.

وأتت تلك التصريحات بالتزامن مع إعلان دونالد ترامب جونيور أنه يعتزم زيارة تلك الجزيرة الشاسعة، التي تبلغ مساحتها أكثر من 800 ألف ميل مربع. (العربية)
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