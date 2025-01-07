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عربي-دولي

حميدتي وشركة بالإمارات.. عقوبات أميركية جديدة على "الدعم السريع"

Lebanon 24
07-01-2025 | 11:27
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، قائد قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى سبع شركات وفرد واحد مرتبطين بهاته القوات.

والعقوبات الجديدة فرضت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الذي يعاقب "أشخاصا معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي".
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وقالت الوزارة إنه منذ ما يقرب من عامين، "انخرطت قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي في صراع مسلح وحشي مع القوات المسلحة السودانية للسيطرة على السودان، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد 12 مليون سوداني، وإحداث مجاعة واسعة النطاق".

تابعت: "تحت قيادة حميدتي، انخرطت القوات في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي على نطاق واسع وإعدام المدنيين العزل والمقاتلين العزل". 

وتضمنت العقوبات شركة "كابيتال تاب"، ومقرها الإمارات، متهمة إياها بتقديم الأموال والمعدات عسكرية لقوات الدعم السريع، تحت قيادة لمواطن السوداني أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد (أبو ذر).(الحرة) 


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