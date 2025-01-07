Advertisement

إقتصاد

وزارة الكهرباء السورية تكشف عن خطط لزيادة ساعات الكهرباء

Lebanon 24
07-01-2025 | 14:41
A-
A+
Doc-P-1302701-638718831267270277.png
Doc-P-1302701-638718831267270277.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت وزارة الكهرباء السورية عن خططها لتقليص ساعات التقنين وزيادة ساعات توفر التيار الكهربائي في البلاد.

وفي التفاصيل، أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي، في تصريحات لـ"تلفزيون سوريا"، أن "أسباب زيادة ساعات التقنين بعد إسقاط نظام الأسد تعود إلى توقف تدفق الغاز والنفط من المناطق التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية قسد، إضافة إلى توقف العمل بالعقود المبرمة مع إيران لإمداد سوريا بالنفط الخام".
Advertisement

وأشار إلى أن "وزارة الكهرباء تبحث عن الحلول البديلة ضمن خطط الطوارئ التي وضعتها لتخفيض ساعات التقنين"، لافتا إلى أن "النظام البائد كان يتعمد عدم تطوير هذا القطاع، ما أدى إلى تراجعه بشكل كبير، فغالب المحطات الرئيسية والخطوط مدمرة".

وبين مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أن "الوزارة وضعت خططاً قصيرة الأمد وطويلة الأمد لتحسين واقع الكهرباء"، حيث أن الخطط القصيرة تعتمد على جهود الطوارئ لزيادة حصة الأهالي من التيار الكهربائي، وتمّ التواصل مع بعض الدول مثل تركيا وقطر، ومن المقرر أن ترسو بوارج خاصة بتوليد الطاقة الكهربائية (عددها 2 مبدئياً) في بانياس وطرطوس خلال الفترة المقبلة، لتولد 800 ميغاواط، وهو ما يعادل 33% من التوليد الحالي.

ولفت خالد أبو دي إلى أن "الوزارة تجهز خطوط النقل الرئيسية لنقل الطاقة من أماكن التوليد إلى محطات التحويل، وكذلك سيتم استجرار الكهرباء عبر خطوط دولية من تركيا والأردن، لكن ذلك يحتاج إلى مدة تتراوح بين 7 أشهر إلى سنة، ريثما يتم إصلاح خطوط الكهرباء الرئيسية المدمرة". (روسيا اليوم) 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:39 | 2025-01-07
18:26 | 2025-01-07
17:22 | 2025-01-07
16:51 | 2025-01-07
16:44 | 2025-01-07
16:38 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24