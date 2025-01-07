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عربي-دولي

إسرائيل تكشف عن بنود وثيقتها للتفاوض مع حماس.. ماذا تضمنت؟

Lebanon 24
07-01-2025 | 15:06
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نشرت "هيئة البث الإسرائيلية" بعض تفاصيل الوثيقة التي قدمتها إسرائيل في إطار التفاوض مع حركة حماس.
 
الوثيقة تشمل مقترحات رئيسية تتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من "محور نتساريم"، وتقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى تنفيذ عملية تحرير الأسرى على مراحل.
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الهدف الرئيس من الاتفاق هو إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة. في المقابل، سيتم إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل. ويشمل الاتفاق أيضًا استعادة الهدوء المستدام، مما يمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار.

كما تتضمن الوثيقة بندًا يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة كجزء من عملية إطلاق سراح الرهائن، على أن يتبع ذلك إعادة إعمار القطاع.





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