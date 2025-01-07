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عدد من الشهداء بضربات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة

Lebanon 24
07-01-2025 | 23:24
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استشهد 31 فلسطينيا وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة ليل الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 6 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، بعد منتصف الليل، في قصف على مدينة غزة ووسط القطاع.
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وأضافت أن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في قصف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف على مدينة دير البلح وسط القطاع، بحسب "وفا".

وأصيب 10 آخرون، بينهم 6 أطفال، جراء قصف على مخيم البريج.

وكانت وفا ذكرت في وقت سابق أن "طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد 5 أطفال، فيما استشهد مواطنان إثر استهداف الاحتلال مركبة في حي المنارة جنوب شرق المدينة، و3 مواطنين بينهم طفلان جراء استهداف منزل لعائلة محارب".

وأضافت أن "7 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس".

وفي جباليا البلد، شمال القطاع، "استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة ريحان في شارع غزة القديم"، بحسب الوكالة.(سكاي نيوز)


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