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عربي-دولي
الجيشان الأميركي والإسرائيلي يخططان لضرب "إيران النووية"
Lebanon 24
07-01-2025
|
23:59
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بحث نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) الأدميرال براد كوبر في إسرائيل، تحسين الاستعداد لهجوم مشترك محتمل مع الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية.
والتقى كوبر بنائب رئيس الأركان الاسرائيلي اللواء أمير برام. وركز الاجتماع على مناقشة شحنات الأسلحة الحيوية لإسرائيل والتي جمدتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، بالاضافة لمناقشة هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على المنشآت النووية الإيرانية، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت".
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وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن نائب رئيس الأركان برام ونائب قائد القيادة المركزية كوبر قاما بزيارة عدد من القواعد الجوية، بما في ذلك قاعدة نيفاتيم، حيث تم استعراض القدرات وعرض العمليات العملياتية المشتركة بين الجيشين.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي ايضا، أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء نقاش مشترك حول النشاط في مواجهة التهديدات من اليمن والتعاون مع الجيش الأميركي في الدفاع الشامل عن دولة إسرائيل والشرق الأوسط".
ولم يستبعد ترامب احتمال شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية أو هو يدعم مثل هذا الهجوم من قبل إسرائيل. (روسيا اليوم)
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