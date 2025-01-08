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عربي-دولي
الدفاعات الروسية تسقط 32 مسيّرة أوكرانية
Lebanon 24
08-01-2025
|
00:48
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أسقطت الدفاعات الروسية 32 مسيرة أوكرانية أطلقتها قوات كييف ليلة الأربعاء على مناطق جنوب غربي البلاد الحدودية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت دفاعاتنا 11 مسيرة في مقاطعة ساراتوف، و4 في مقاطعة كورسك و4 في مقاطعة روستوف، و3 في مقاطعة بريانسك، و3 فوق بيلغورد، و2 في إقليم كراسنودار، و1 في مقاطعة فولغوغراد، و4 في بحر آزوف".
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