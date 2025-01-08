بريطانيا تطالب إسرائيل بعدم حظر نشاط "الأونروا"

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طالبت الخارجية البريطانية إسرائيل بعدم تنفيذ قرارها حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وفي ردها على أسئلة تتعلق بقرار إسرائيل حظر أنشطة "الأونروا" خلال جلسة لجنة التنمية الدولية المنعقدة في البرلمان البريطاني، أشارت وزيرة الدولة للتنمية في الخارجية أنيليز دودز، إلى أن رأي حكومتها التي تمد إسرائيل بالسلاح، هو أن "هذا القرار لا ينبغي أن يدخل حيز التنفيذ".وشددت على أن إن "هذا يتعارض مع تفويض الأمم المتحدة" و"نحن نشعر بقلق عميق إزاء هذا الوضع" لأنه لا يوجد بديل للوكالة.وبعد أن سألتها رئيسة اللجنة سارة شامبيون ثلاث مرات عما إذا كانت تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تستمع إلى حكومة المملكة المتحدة، رفضت دودز الإفصاح عما إذا كانت تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية "استمعت" إلى الشكاوى، لافتة إلى أنها أثارت مخاوف كبيرة مع الوزراء الإسرائيليين بشأن الحظر المفروض على "الأونروا" الذي سيتم فرضه في نهاية هذا الشهر، لكنها لم تستطع القول ما إذا كان قد تم الاستماع إلى حكومة المملكة المتحدة.وأضافت: "يجب أن نرى تغييرا في الموقف وأن هناك قلقا كبيرا" في إسرائيل بشأن الحظر، لكنها لم تذكر ما إذا كانت تعتقد أن الحكومة قد استمعت إلى موقفها.وجاءت تعليقاتها في أعقاب تصريحات وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، الذي قال للبرلمان إن هناك الآن "خلافا" بين البلدين بشأن تصرفات إسرائيل في غزة، حيث قتل ما يقرب من 45900 مدني. (روسيا اليوم)