15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بريطانيا تطالب إسرائيل بعدم حظر نشاط "الأونروا"
Lebanon 24
08-01-2025
|
05:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالبت الخارجية البريطانية إسرائيل بعدم تنفيذ قرارها حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وفي ردها على أسئلة تتعلق بقرار إسرائيل حظر أنشطة "الأونروا" خلال جلسة لجنة التنمية الدولية المنعقدة في البرلمان البريطاني، أشارت وزيرة الدولة للتنمية في الخارجية أنيليز دودز، إلى أن رأي حكومتها التي تمد إسرائيل بالسلاح، هو أن "هذا القرار لا ينبغي أن يدخل حيز التنفيذ".
Advertisement
وشددت على أن إن "هذا يتعارض مع تفويض الأمم المتحدة" و"نحن نشعر بقلق عميق إزاء هذا الوضع" لأنه لا يوجد بديل للوكالة.
وبعد أن سألتها رئيسة اللجنة سارة شامبيون ثلاث مرات عما إذا كانت تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تستمع إلى حكومة المملكة المتحدة، رفضت دودز الإفصاح عما إذا كانت تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية "استمعت" إلى الشكاوى، لافتة إلى أنها أثارت مخاوف كبيرة مع الوزراء الإسرائيليين بشأن الحظر المفروض على "الأونروا" الذي سيتم فرضه في نهاية هذا الشهر، لكنها لم تستطع القول ما إذا كان قد تم الاستماع إلى حكومة المملكة المتحدة.
وأضافت: "يجب أن نرى تغييرا في الموقف وأن هناك قلقا كبيرا" في إسرائيل بشأن الحظر، لكنها لم تذكر ما إذا كانت تعتقد أن الحكومة قد استمعت إلى موقفها.
وجاءت تعليقاتها في أعقاب تصريحات وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، الذي قال للبرلمان إن هناك الآن "خلافا" بين البلدين بشأن تصرفات إسرائيل في غزة، حيث قتل ما يقرب من 45900 مدني. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غياب الأمطار عن لبنان: المُنخفضات والثلوج عائدة..استعدوا للبرد والصقيع في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد غياب الأمطار عن لبنان: المُنخفضات والثلوج عائدة..استعدوا للبرد والصقيع في هذا الموعد
00:24 | 2025-01-08
08/01/2025 12:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار محطة محروقات في سن الفيل
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار محطة محروقات في سن الفيل
08:39 | 2025-01-08
08/01/2025 08:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن عميق.. وفاة ممثل شهير عن 32 عامًا!
Lebanon 24
حزن عميق.. وفاة ممثل شهير عن 32 عامًا!
15:20 | 2025-01-07
07/01/2025 03:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟.. إليكم ما كشفه وزير التربيّة
Lebanon 24
هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟.. إليكم ما كشفه وزير التربيّة
07:50 | 2025-01-08
08/01/2025 07:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد من الأمن العام يتعلّق بدخول السوريين إلى لبنان
Lebanon 24
قرار جديد من الأمن العام يتعلّق بدخول السوريين إلى لبنان
06:08 | 2025-01-08
08/01/2025 06:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:45 | 2025-01-08
حماس: إسرائيل تفاقم الأوضاع الصحية في غزة عمدا
13:29 | 2025-01-08
لأسباب مجهولة.. تعليق مفاجئ للرحلات الجوية بين سوريا والإمارات!
13:20 | 2025-01-08
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 45 ألفا و936 شهيدا
13:00 | 2025-01-08
لماذا تُشكّل الحرب في غزة "التحدي الشامل" لإسرائيل في عام 2025؟.. مجلة أميركيّة تُجيب
12:38 | 2025-01-08
وزير الدفاع السوري: سنعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي
12:21 | 2025-01-08
"كحقد الجمل".. خامنئي: الدول الأوروبية "ليست صديقة"
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
08/01/2025 20:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
08/01/2025 20:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
08/01/2025 20:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24