أميركا تدعم قطاع الطاقة في موريتانيا

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وقعت موريتانيا والولايات المتحدة اتفاقية تُقدم بموجبها واشنطن مبلغ 27 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة الموريتاني.ووقع الاتفاق في العاصمة واشنطن عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابُّوه، وعن الجانب الأميركي رئيسة مؤسسة تحدي الألفية الأميركية آليسا أولبرايت.ووفق بيان لوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، سيوجه الدعم لـ"تنفيذ الإصلاحات في قطاع الطاقة والبنى التحتية، وتمويل مشاريع في مجال البيئة". (سكاي نيوز)