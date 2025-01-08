صحيفة إسرائيليّة تُحذّر من تكرار سيناريو "بيروت 1982"... هذا ما قالته

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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ المحلل العسكري الإسرائيلي ألون بن ديفيد حذّر من تكرار السيناريو الذي حدث في بيروت عام 1982 والقتال لسنوات هناك، في قطاع غزة، كنتيجة للحرب الحالية والمستمرة منذ أكثر من عام.وقال بن ديفيد في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، إنّ "النتيجة التي تنتظرنا في غزة أننا سنجد أنفسنا ننزف هناك لسنوات، دون جدوى، ودون المختطفين القلائل الذين ما زالوا على قيد الحياة، ودون أي استراتيجية أو تفكير منهجي من قبل المستوى السياسي".وأضاف بن ديفيد أن "الجيش الإسرائيلي سيجد نفسه منجذبا لإقامة طويلة في غزة وسوريا ولبنان، تماما كما حدث في عام 1982، حينما انجرف إلى 18 عاما دمويا من القتال"، مبينا أن "الجيش الإسرائيلي يبحث اليوم عن تفسيرات تبرر استمرار بقاءه ونزيفه في غزة، رغم رغبته بعدم البقاء في الأراضي التي سيطر عليها".وأكد أن التاريخ أثبت مرارا وتكرارا أن احتلال الأراضي له أثمان باهظة، معتقدا أن "الإسرائيليين ليسوا بحاجة للمزيد من الأراضي، بل بحاجة للشفاء والتعافي، والشرط الأساسي للتعافي هو عودة الأسرى، وأن يكونوا بيننا، الأمر الذي يستدعي تقليص الحرب إلى الأبعاد الضرورية ووقف النزيف غير الضروري".وأشار إلى أنه "في اليوم الأخير من عام 2024، أثناء زيارتي لحدود الشمال، فوجئت بأن مستوطنة كريات شمونة لا تزال خالية من المستوطنين، ويسودها الصمت المطلق الحزين، وهو ما ينطبق على مستوطنة المطلّة المحطمة، ورغم أنه منذ وقف إطلاق النار، أتيحت للمجلس الاستيطاني الوقت الكافي لقطع الأعشاب الضارة التي نمت بشكل برّي، ووصلت منذ بضعة أسابيع إلى ارتفاع رجل، لكن الدمار واضح في كل ركن من أركان الجليل".وتابع: "مستوطنات الشمال تشهد منازل مدمرة، وأرصفة محطمة تحت سلاسل الدبابات، وطرق ثقبتها الصواريخ، فيما توغلت الكلاب المهجورة بأعداد كبيرة من خلال الفجوات العديدة في الجدار، وملأت المستوطنات، وهنا وهناك يأتي مستوطنون لرؤية ما تبقى من منازلهم، أو لاستعادة أغراضهم الشخصية، وظهر التخلّي عنها واضحاً في كل مكان، رغم محاولات بعث القليل من الأمل، وإضاءة بعض الضوء، دون جدوى".ونوه إلى أن "عام 2024 شهد زيادة ميزانية إعادة إعمار مستوطنات الشمال لأكثر من 700 مليون شيكل، وتم تحويل 8 ملايين شيكل فقط، أكثر بقليل من 1% من ميزانيتها، للتجمعات الاستيطانية المتضررة، مع العلم أن هذا الصمت القمعي بمستوطنات الشمال يمكن سماعه هو الآخر بمستوطنات غلاف غزة وكيبوتس ناحال عوز، والمستوطنون لا يعرفون ما إذا كانوا سيعودون، ومتى".وأكد أن "إسرائيل في 2025 ليست حزينة فحسب، بل مهملة أيضًا من قبل حكومتها، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته في غزة، وتهتز الأرض من القنابل التي تُسقطها القوات الجوية، وأصوات لم تتوقف لنيران الدبابات والمدافع الرشاشة للحظة، ما يعني أنه يمكننا أن نغرق في حرب غزة المستمرة للأبد، رغم ما يصدره قادة الجيش من شكوك حول الأهمية الحيوية لهذه الحرب، بعد أن تم بالفعل تطهير كامل لشمال القطاع، وتسويته بالأرض".وأضاف أنه "لم يعد منزل فلسطيني يطلّ على ساحات المستوطنات الحدودية وخط القطار المؤدي إلى سديروت، بل إن جباليا تحولت إلى قرية خراب، والكلاب الضالة تتغذى على القمامة التي خلفها الجيش الذي يستعد لإرسال فرقة أخرى رابعة إلى غزة، مع أننا لن نكون قادرين أبداً على قتل كل من يتعاطفون مع حماس، لأن أعدادهم في غزة عبارة عن بحر لا نهاية له، ولن ندمر آخر الصواريخ وآخر قذائف الآر بي جي". (عربي 21)