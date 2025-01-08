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عربي-دولي

من نفق تحت الأرض.. الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة رهينة في غزة

Lebanon 24
08-01-2025 | 11:51
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أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك، اليوم الأربعاء، العثور على جثة الرهينة يوسف زيادنة واستعاداها من نفق تحت الأرض في منطقة رفح بغزة، وأعادها إلى إسرائيل.

وفي التفاصيل، أوضح بيان الجيش أنّه تم العثور على أغراض تتعلق بنجل يوسف، حمزة زيادنة، الّذي اختطف أيضا في 7 تشرين الأول، مما أثار القلق حول مصيره.
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وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، استعادة جثتي رهينتين كانتا محتجزتين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول2023.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن يوسف الزيادنة (53 عاما) اختطف في 7 تشرين الأول 2023 مع أبنائه حمزة وبلال وعائشة.

وأكدت أنه تم إطلاق سراح بلال وعائشة بعد 55 يوما من الاحتجاز في إطار صفقة الهدنة الأولى بين إسرائيل وحركة حماس. (سكاي نيوز) 
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