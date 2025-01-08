من نفق تحت الأرض.. الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة رهينة في غزة

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وفي التفاصيل، أوضح بيان الجيش أنّه تم العثور على أغراض تتعلق بنجل يوسف، حمزة زيادنة، الّذي اختطف أيضا في 7 تشرين الأول، مما أثار القلق حول مصيره.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، استعادة جثتي رهينتين كانتا محتجزتين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول2023.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن يوسف الزيادنة (53 عاما) اختطف في 7 تشرين الأول 2023 مع أبنائه حمزة وبلال وعائشة.وأكدت أنه تم إطلاق سراح بلال وعائشة بعد 55 يوما من الاحتجاز في إطار صفقة الهدنة الأولى بين إسرائيل وحركة حماس. (سكاي نيوز)