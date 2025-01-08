حماس: إسرائيل تفاقم الأوضاع الصحية في غزة عمدا

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قالت حماس، الأربعاء، إن إسرائيل تتعمد مفاقمة الأوضاع الصحية في قطاع غزة ومنع وصول الوقود والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، ما يهدد بانهيار كامل للقطاع الصحي في ظل الإبادة المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا.وأوضحت في بيان: "لا يزال الاحتلال يتعمد عدم وصول الوقود للمستشفيات إلا بكميات محدودة جدا لا تكفي لساعات".وأضاف: "يحاول الاحتلال إيهام المجتمع الدولي بإدخال المساعدات، في حين يواصل حربه المفتوحة على المستشفيات والمراكز الطبية واستهدافها بالقصف والتدمير ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيلها".ولفت إلى أن "الاحتلال يتعمد مفاقمة الوضع الصحي بالقطاع، وإبقاء وضع المستشفيات في حالة أزمة دائمة، إكمالا لمخططه الرامي لتدمير القطاع الصحي في غزة، ودون اكتراث بحياة المرضى والجرحى".وطالبت حماس الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر "بالتحرك الفوري لإنقاذ القطاع الصحي من خطر الانهيار الكامل"، داعية إلى توفير احتياجات المستشفيات الطارئة، وإرسال وفود طبية متخصصة لعلاج المصابين والجرحى. (الاناضول)