بانفجار عبوة ناسفة.. مقتل 3 جنود إسرائيليين في غزة

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وفي التفاصيل، كشف الجيش الإسرائيلي في بيان: "مقتل الرقيب أول متتياهو يعقوب بيرل، البالغ من العمر 22 عاما، والرقيب أول كناو كاسا، البالغ من العمر 22 عاما، مقاتلان في الكتيبة 46 ضمن الفرقة 401، في معركة شمال قطاع غزة".أضاف أنهم" قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة في حفرة صعدت فيها دبابة في بيت حانون".وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن "جنديا آخر سقط في الحادث نفسه، ولم يتم الكشف عن اسمه بعد، وأصيب جندي بجروح خطيرة أيضا".وبدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مقتل الجنود الثلاثة كان بسبب انفجار عبوات ناسفة وضعت على دبابة في بيت حانون شمال غزة.(روسيا اليوم)