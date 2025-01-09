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بلينكن يؤكد مُجددا: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس "قريب جدا"

Lebanon 24
09-01-2025 | 01:01
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجددا، أمس الأربعاء، ان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس "قريب جدا".

وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن أمله في أن يتم "إنجازه" قبل تسليم الدبلوماسية الأميركية إلى الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
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وقال بلينكن، خلال محطة له في باريس لحضور اجتماعات أمس الأربعاء: "في مجالات متعددة، نقوم بتسليم أمور، بعضها لم نتمكن من استكماله، ولكنها تخلق فرصا حقيقية للمضي قدما بطريقة أفضل".

وأشار بلينكن إلى أنه حتى إذا لم تتحقق خطط إدارة الرئيس جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فإنه يعتقد أن هذه الخطط سيتم تنفيذها بعد ذلك.

وأضاف: "أعتقد أنه عندما نصل إلى هذا الاتفاق، وسنصل إلى هذا الاتفاق، سيكون على أساس الخطط التي قدمها الرئيس بايدن للعالم".(سكاي نيوز)

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