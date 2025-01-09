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صحيفة تكشف.. العملية العسكرية التركية في سوريا تقترب

Lebanon 24
09-01-2025 | 02:17
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أفادت صحيفة Hürriyet، بأن سلطات تركيا بدأت العد التنازلي للعمل العسكري ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المتواجدين في سوريا، وأكدت أنه لن تكون هناك مفاوضات مع المسلحين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية، أنه تم وضع القوات المسلحة التركية في حالة تأهب قتالي تحسبا لعملية محتملة في سوريا ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني.
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وذكّرت الصحيفة بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال يوم الثلاثاء الماضي، إن أنقرة وجهت إنذارا نهائيا لمسلحي حزب العمال الكردستاني في سوريا، وإذا تم تجاهل هذه الدعوات فإن العملية العسكرية قد تصبح أمرا ملحا.

وأضافت: "حتى الآن، نجحت الدبلوماسية في كسب الوقت. لكن وقت الساعة الرملية بدأ ينفد. من هذه اللحظة، بدأ العد التنازلي للعمل العسكري".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات التركية، لن تتفاوض مع المسلحين الأكراد في سوريا.

وجاء في المقالة: "من ناحية أخرى، لا تزال قيادة حزب العمال الكردستاني وكذلك وحدات حماية الشعب، تسعى للمفاوضات. لكن الإدارة السورية الجديدة وتركيا ترفضان إمكانية إجراء المفاوضات". (روسيا اليوم)
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