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عربي-دولي
اللعبة الكبرى الجديدة في الشرق الأوسط.. ثلاث دول تتنافس للسيطرة على بلاد الشام
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
09-01-2025
|
03:30
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ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أن "القومية العربية ماتت عملياً. لقد فقد ما يسمى "العالم العربي" همه الموحد المتمثل في إسرائيل، كما والدعم الخارجي، وتفكك إلى كتل جيوسياسية، حيث تتنافس ثلاث قوى غير عربية كبرى، هي تركيا وإيران وإسرائيل، على الهيمنة على منطقة المشرق العربي. والواقع أن عصر القومية العربية المزدهر في القرن العشرين، عندما سعت مصر إلى توحيد الشعب العربي وكانت الحركات القومية العربية تهيمن على سياسات المنطقة، قد ولّى منذ زمن بعيد. لقد تخلت مصر عن دورها كزعيمة للعالم العربي بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل في عام 1978، قبل أن تظهر إيران كقوة ثورية رئيسية في المنطقة. وفي عام 1991، فقدت الأنظمة العربية الراديكالية داعمها العالمي الرئيسي، الاتحاد السوفييتي، وخضعت المنطقة للهيمنة الأميركية".
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وبحسب الموقع، "في أعقاب الحرب الكارثية التي قادتها الولايات المتحدة في العراق، يبدو الشرق الأوسط اليوم مختلفًا تمامًا، بما في ذلك من حيث مكانته في النظام الدولي. بدأت الولايات المتحدة في الانسحاب من المنطقة في أعقاب حرب العراق، وتوقفت روسيا عن كونها قوة شرق أوسطية بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وأصبحت القوى الإقليمية الآن المسؤولة. من ناحية، فإن الكثير مما يشار إليه باسم بلاد الشام، وهي المنطقة الفرعية التي تحد البحر الأبيض المتوسط الشرقي إلى الغرب والعراق إلى الشرق، قد تم تقسيمها مع إيران، بأهدافها الهيمنية، وإسرائيل بقيادة حكومة قومية، وتركيا، التي يحلم زعيمها بإحياء الإمبراطورية العثمانية، والحفاظ على مناطق النفوذ. وفي هذا السياق، تلعب دول الخليج العربية، بقيادة المملكة العربية السعودية، دوراً في هذا التوازن الجديد للقوى. ففي عام 1973، ساعدت هذه الدول إخوانها العرب في هجومهم على إسرائيل، والآن تتعاون مع إسرائيل لاحتواء إيران".
وتابع الموقع، "تشمل منطقة نفوذ إسرائيل، بالإضافة إلى الضفة الغربية وغزة، المملكة الأردنية الهاشمية، ومعظم جنوب لبنان، ومرتفعات الجولان وجبل الشيخ في سوريا. وبعد خسارة وكلائها في قطاع غزة وسوريا، لا تزال إيران تحتفظ بنفوذها في لبنان من خلال حزب الله، وفي العراق من خلال حلفائها الشيعة، وتعتبر إسرائيل منافسها الاستراتيجي الرئيسي في المنطقة. لقد استفادت تركيا، مثل إسرائيل، من انهيار نظام الأسد في سوريا، على أمل أن يحتضنها النظام الإسلامي في دمشق كراعٍ عسكري واقتصادي، وهو ما قد يحدث على الأرجح. لقد احتلت القوات المسلحة التركية وحليفها الجيش الوطني السوري مناطق في شمال سوريا منذ الحرب الأهلية السورية، وهي عبارة عن دويلة صغيرة تحت السيطرة المزدوجة للمجلس المحلي والإدارة العسكرية التركية".
وأضاف الموقع، "في الوقت نفسه، تشعر تركيا بالقلق إزاء ما تراه تهديدًا للقومية الكردية في سوريا، حيث أنشأ الأكراد خلال الحرب الأهلية السورية الإدارة الذاتية لشمال وشرق البلاد بدعم من الولايات المتحدة. ويشكل السكان الأكراد في سوريا أكبر أقلية عرقية في البلاد، وأغلبهم من الأكراد الأتراك الذين عبروا الحدود خلال القرن العشرين ويتركزون حول الحدود السورية التركية، ويسعى العديد منهم إلى الحكم الذاتي السياسي لما يعتبرونه كردستان الغربية، على غرار حكومة إقليم كردستان في العراق".
وبحسب الموقع، "من هذا المنظور، تواجه كل من تركيا وإسرائيل تحدياً من جانب شعبين بلا دولة، الأكراد في حالة تركيا والفلسطينيون في حالة إسرائيل، الذين يسعون إلى الاستقلال السياسي. ومع ذلك، تصر كل من أنقرة وتل أبيب على أن الاستقلال السياسي الكامل لهذين الشعبين من شأنه أن يشكل تهديداً وجودياً لهما. وفي أفضل الأحوال، عُرض على كلا الشعبين شكل محدود من أشكال الحكم الذاتي السياسي. وهناك أيضاً الأقلية الدرزية الكبيرة في سوريا، فضلاً عن طائفة الأسد، العلويين، الذين حكموا سوريا أثناء حكمه. ومن المتوقع أن تستمر التوترات العرقية والطائفية في البلاد في السنوات المقبلة، والتي قد تشمل الإسرائيليين (إلى جانب الدروز)، والإيرانيين (إلى جانب العلويين)، والأتراك (إلى جانب الأغلبية السنية)".
وتابع الموقع، "في الوقت عينه، من المرجح أن يقرر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي قد يتعرض لضغوط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة المنشآت العسكرية النووية الإيرانية، رفض الدعوة لضخ القوات العسكرية الأميركية في المنطقة وصراعاتها العديدة. وإذا انتهى الأمر بالإيرانيين إلى اكتساب القدرة العسكرية النووية، فمن المرجح أن يضطر الأتراك إلى النظر في الخيار النووي أيضًا".
المصدر: خاص لبنان24
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عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
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