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صحة

أثار المخاوف... متحوّر جديد من جدري القرود ينتشر وهذه أعراضه

Lebanon 24
09-01-2025 | 05:36
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قالت السلطات الصحية في الصين اليوم الخميس إنها رصدت سلالة فرعية متحورة جديدة من جدري القرود مع انتشار العدوى الفيروسية إلى دول أكثر بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة في العالم العام الماضي.
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وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين إنه رصد تفشياً للسلالة الفرعية "آي. بي" بدأ بإصابة أجنبي، لديه تاريخ من السفر والإقامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالعدوى.

ورصد المركز 4 حالات أخرى لأشخاص أصيبوا بعد اتصال وثيق بالأجنبي. والأعراض التي تظهر على المرضى خفيفة وتشمل طفحاً جلدياً وبثوراً. (العربية)

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