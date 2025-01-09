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بسبب انتشارها السريع.. بايدن يعلن منطقة الحرائق الضخمة في كاليفورنيا "منكوبة"

Lebanon 24
09-01-2025 | 11:59
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، منطقة الحرائق في ولاية كاليفورنيا منطقة منكوبة، نتيجة النيران الضخمة التي تجتاح الولاية.

وذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان أنه قرر البقاء في واشنطن لمتابعة استجابة الحكومة الفيدرالية، بعد أن زار رجال الشرطة والإطفاء في لوس أنجلوس، ووافق على إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا.
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وأشار البيان إلى أن بايدن اطلع على تطورات التي تسببت في انتشار النيران بسبب الرياح القوية، مما استدعى اتخاذ تدابير طارئة لمكافحة النيران.

كما قرر تخصيص تمويل فيدرالي للمساعدة على توفير الإسكان المؤقت، وإصلاح المنازل المتضررة، إضافة إلى تقديم قروض منخفضة التكلفة لتعويض الخسائر التي لم تشملها التأمينات.

وقرر بايدن تقديم الدعم للحكومات المحلية والولايات لمواجهة الأضرار الناتجة عن هذه الكارثة.
وألغى الرئيس الأميريي رحلته المقررة إلى إيطاليا، وذلك للإشراف على استجابة الحكومة الفيدرالية للحرائق.
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