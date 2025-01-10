تركيا تُزوّد سوريا بـ210 ميغاوات من الكهرباء يومياً

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صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده تزود سوريا بـ210 ميغاوات من الكهرباء يوميا من 7 نقاط مختلفة.وأضاف بيرقدار في مقابلة مع قناة "سي إن إن تورك": "يمكننا العمل على بدء تصدير ما يقارب 500 ميغاوات من الكهرباء إلى محافظة حلب خلال الأشهر الستة المقبلة".وأشار إلى أنه تم إرسال وفدين مختلفين إلى سوريا لتحديد احتياجاتها من الطاقة.وأكد بيرقدار أنهم يعملون من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا، لكي يتمكن اللاجئون السوريون في تركيا من العودة إلى بلدهم بشكل آمن ومشرف ومنظم، مشيرا إلى أن تركيا تصدر الكهرباء ومنتجات الوقود إلى سوريا منذ 2017. (سكاي نيوز)