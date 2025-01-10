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عربي-دولي

بالفيديو... تحطم طائرة أثناء هبوطها واشتعال النيران بها

Lebanon 24
10-01-2025 | 07:04
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تحطمت طائرة من طراز "Cessna 525" بعد أن انفجرت في مطار أوباتوبا في البرازيل أثناء هبوطها، حيث تجاوزت المدرج واشتعلت فيها النيران، بحسب تقارير إخبارية محلية.
 
 
وذكرت وسائل إعلام برازيلية، أنه تم إنقاذ الركاب الأربعة، وهما شخصان بالغان وطفلان، فيما لقي قائد الطائرة حتفه، وتعرض شخص آخر كان يمرّ وقت الحادث لإصابة في قدمه. (الجزيرة)
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