غارات أميركية - بريطانية وإسرائيلية تستهدف مراكز حوثية في اليمن

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نفذ الطيران الأميركي والبريطاني غارات عدة استهدفت مراكز حوثية في اليمن.وأفادت "العربية" أن غارة جوية استهدفت موقعا للحوثيين في محيط ميدان السبعين وسط صنعاء، فيما قالت وسائل إعلام حوثية إن الطيران الأميركي البريطاني شن نحو 12 غارة على محافظة عمران شمال صنعاء مشيرة إلى أن الغارات استهدفت مديرية حرف سفيان في المحافظة.وذكرت أن الغارات التي شنت فجر الخميس استهدفت صنعاء والحديدة وعمران، حيث استهدف الطيران بغارتين منطقة جربان بمحافظة صنعاء، وثلاث غارات مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، كما استهدف الطيران بغارة مديرية اللحية بمحافظة الحديدة.بدورها، أعلنت أمبري أنها تلقت تقارير عن شن غارات جوية على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن ومنها ميناء رأس عيسى.وقبل يومين، نفذ الجيش الأميركي، ضربات دقيقة على منشآت حوثية في اليمن، مشيرا إلى أنها استخدمت لشن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.وقالت قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان "نفذنا ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة (ACW) تابعتين للحوثيين والمدعومين من إيران داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".كما قال البيان إن الحوثيين استخدموا هذه المنشآت لشن هجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.وبين البيان أنه لم تقع إصابات للأفراد أو أضرار في المعدات الأميركية، مشدداً على أن هذه الضربات هي جزء من جهود القيادة المركزية الأميركية لتقليص محاولات الحوثيين المدعومة من إيران لتهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة.في المقابل، أعلنت حينها وسائل إعلام حوثية عن وقوع 5 غارات أميركية بريطانية على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وغارتان على مديرية سنحان في صنعاء. (العربية)