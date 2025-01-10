مادورو يؤدي اليمين لولاية ثالثة.. وزعيم المعارضة يتعهد بالعودة

يؤدي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليمين لولاية ثالثة اليوم الجمعة ليبقى في السلطة على الرغم من نزاع استمر ستة أشهر بشأن نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت تموز تموز ودعوات دولية له بالتنحي.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في فنزويلا والمحكمة العليا فوز مادورو، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2013، بالانتخابات التي جرت في تموز، على الرغم من أن النتائج التفصيلية التي تؤكد فوزه لم تنشر قط. واتسمت فترة حكم مادور المستمرة منذ نحو 12 عاما بأزمة اقتصادية واجتماعية عميقة.
وقالت المعارضة الفنزويلية إن نتائج فرز الأصوات على مستوى صناديق الاقتراع أظهرت فوزا ساحقا لمرشحها إدموندو غونزاليس الذي اعترفت به عدد من الحكومات، منها الولايات المتحدة، رئيسا منتخبا.
وقال مراقبو الانتخابات الدوليون إن الانتخابات لم تكن نزيهة.
وقال غونزاليس الذي قام بجولة في الأميركتين هذا الأسبوع، إنه سيعود إلى فنزويلا لتولي منصب الرئيس، لكنه لم يذكر أي تفاصيل. (العربية)