البيت الأبيض: طرفا النزاع في أوكرانيا غير مستعدين للمفاوضات بعد

Advertisement

واشار الى ان "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ خطوات تهدف إلى دعم أوكرانيا من أجل تعزيز موقفها في ساحة المعركة وخلق الظروف المناسبة لإجراء مفاوضات محتملة مع موسكو في المستقبل".