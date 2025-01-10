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عربي-دولي

البيت الأبيض: طرفا النزاع في أوكرانيا غير مستعدين للمفاوضات بعد

Lebanon 24
10-01-2025 | 12:37
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، أنه "ليس هناك توقع في هذه المرحلة بأن أي من طرفي النزاع في أوكرانيا على استعداد للدخول في مفاوضات".

واشار الى ان "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ خطوات تهدف إلى دعم أوكرانيا من أجل تعزيز موقفها في ساحة المعركة وخلق الظروف المناسبة لإجراء مفاوضات محتملة مع موسكو في المستقبل".
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