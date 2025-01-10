البيت الأبيض يتهم "حماس" بعرقلة التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى

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وقال كيربي إن "هناك تقدما في الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في غزة"، مشيرا إلى أن العمل لم يكتمل بعد، "نعمل بجد على هذا الملف ونعتقد أننا أحرزنا تقدمًا، ولكن المهمة لم تنته بعد".وأوضح أن "الرئيس الأميركي جو بايدن، يشارك شخصيا في العملية وتحدث مع الفريق المعني بالمفاوضات"، مضيفا "الرئيس يشعر بضرورة ملحة للتوصل إلى اتفاق. نعتقد أن ذلك ممكن، لكنه يتطلب المزيد من العمل الجاد".ورفض كيربي الكشف عن تفاصيل المفاوضات الجارية في الدوحة، مشيرا إلى أن "ذلك قد يضر بفرص النجاح".واعتبر أن "حماس تواصل التشدد على طاولة المفاوضات. العقبات التي تضعها هي السبب في عدم وجود اتفاق حتى الآن. هذا لا يعني أنه لا يمكن التغلب على هذه العقبات، ولكنه يجعل الأمر أكثر صعوبة". (روسيا اليوم)