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عربي-دولي

أثناء تصوير فيديو تمثيلي لـ"تيك توك".. طفلين يقتلان صديقهما بالخطأ

Lebanon 24
10-01-2025 | 16:05
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أحالت جهات التحقيق في مصر طفلين إلى محكمة الأحداث بتهمة التسبب في وفاة صديقهما دون نية القتل، وذلك أثناء تصوير فيديو تمثيلي لعرضه على منصة تيك توك.

وفي التفاصيل، اتفق 3 أصدقاء على تصوير فيديو تمثيلي لنشره على منصة تيك توك، وقيد اثنان منهما الثالث وتركاه داخل أحد الأماكن لمدة 3 ساعات، وعندما حاول فك قيده سقط واصطدمت رأسه بالأرض؛ ما أدى إلى وفاته.
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وبعد اختفائه حاولت أسرة الشاب البحث عنه أو الاتصال بهاتفه دون جدوى، حتى علمت بنقله إلى المستشفى واكتشفت وفاته.

وفي هذا السياق، قالت والدة الشاب في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنها اتصلت بهاتف نجلها مصطفى للاطمئنان عليه إلا أنه لم يرد؛ ما آثار قلقها، مضيفة أنها أخبرت والده بتغيبه وشرعا معا في البحث عنه.

وأضافت أنها حاولت الاتصال بهاتف نجلها مرة أخرى وصادف ذلك عودة صديقيه إلى المكان الذي تركاه فيه، وتم فتح الاتصال بالخطأ لتسمع الأم نبأ مقتل نجلها دون قصد، حيث سمعت أحدهما يحدث الآخر: "ده مات!".

وقال والد المجني عليه، إنه كان يبحث عن نجله في فترة اختفائه، وعلم بخبر نقله إلى المستشفى ولم يعلم بوفاته في ذلك الوقت.

وذكر أن المتهمين قالا إنهما كانا يمثلان فيديو لتطبيق تيك توك وأن نجله المجني عليه هو من طلب منهم ذلك وطلب تقييده، وتابع: "ابني قالهم قيدوني مش موتوني".

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