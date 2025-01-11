بعد قرار محكمة مانهاتن.. ماذا يعني وجود سجل جنائي لترامب؟

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أصدر قاضي محكمة مانهاتن خوان م. ميرشان، أمس الجمعة، حُكمًا رسميًّا على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية "شراء الصمت" من دون فرض أي عقوبة بالسجن أو الغرامة، وسيكون لدى ترامب جرائم جنائية في سِجله الجنائي؛ ما سيؤثر على بعض حقوقه، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".ورصدت "أسوشييتد برس" بعض الإجراءات التي سيتعرض لها ترامب عقب إدانته.وبحسب تقرير الوكالة، لا يتعين على الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذهاب إلى السجن أو دفع غرامة أو أداء خدمة المجتمع نتيجة لإدانته بتهمة شراء الصمت في نيويورك؛ إذ أنهى القاضي القضية أمس الجمعة بحكم بالإفراج غير المشروط، وأغلق القضية من دون عقوبة. ولكن ما لم يتم إلغاء إدانة تزوير السجلات التجارية يومًا ما فسيكون لدى ترامب جرائم جنائية في سِجله الجنائي؛ ما سيؤثر على بعض حقوقه.هل يمكن لترامب الحصول على عفو؟فقط حاكم نيويورك لديه سلطة العفو عن ترامب بسبب هذه الإدانة، لقد تم محاكمة قضية ترامب في محكمة الولاية وتضمنت انتهاكات لقانون الولاية، ولا ينطبق العفو الرئاسي إلا على الجرائم الفيدرالية.ووفق التقرير، يبدو من غير المرجح أن تعفو حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، وهي ديمقراطية، عن ترامب، عندما سئلت الشهر الماضي عما إذا كانت ستفكر في العفو عن ترامب، لم تقل نعم أو لا، لكنها أشارت إلى أن عملية العفو تتطلب عدة عناصر، بما في ذلك "الندم".يحق له التصويتتم تسجيل ترامب للتصويت في فلوريدا، وسيكون قادرًا على التصويت هناك؛ إذ تمنع فلوريدا الأشخاص المدانين بجرائم جنائية من التصويت، لكنها تعيد لهم حقهم في التصويت بعد أن يكملوا عقوبتهم.ممنوع من حيازة أسلحة ناريةبموجب القانون الفيدرالي، لا يُسمح للأشخاص المدانين بجرائم جنائية بحيازة الأسلحة النارية.وعلى ترامب تقديم عينة من الحمض النووي بموجب القانون؛ إذ يجب على كل شخص مدان بجناية في نيويورك تقديم عينة من الحمض النووي لقاعدة بيانات الجرائم في الولاية.ويتم جمع العينات بعد النطق بالحكم، وعادة عندما يتقدم المتهم للمراقبة أو السجن.ويمكن أيضًا أخذ العينات من قِبل المحكمة أو مسؤول الشرطة.هل يمكن لترامب أن يتولى منصبه وهو مدان بجناية؟لا يوجد شيء في القانون الفيدرالي يمنع الشخص من أن يصبح رئيسا لأنه أدين بارتكاب جريمة، وتختلف قوانين الولايات بشأن ما إذا كان الشخص الذي لديه سجل إجرامي يمكنه الترشح لمناصب الولاية ومناصب محلية.هل يمكنه السفر خارج الولايات المتحدة؟بصفته رئيسا، سيكون لدى ترامب جواز سفر دبلوماسي يمكنه من السفر إلى دول أجنبية للقيام بأعمال رسمية، ويمكنه أيضا الاحتفاظ بجواز سفر عادي أو سياحي. (العربية)