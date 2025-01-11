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عربي-دولي

فقد العديد من أفراد أسرته... فنان سوريّ عن بشار الأسد: لن نكون مثله

Lebanon 24
11-01-2025 | 05:19
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رغم ما عانته عائلته من فقدان ومآس بسبب النظام السوري السابق، إلا أن الفنان السوري مازن الناطور، يرفض الانزلاق إلى دائرة الانتقام بعد سقوط نظام، بشار الأسد.

الناطور انتقد بعض الممارسات التي وثقتها مقاطع فيديو لعمليات القبض على عناصر من النظام المخلوع من المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين، داعيا إلى محاكمتهم وفق الأصول.
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وقال: "رفقا بالمجرمين، لن نكون كالمجرم السابق"، في إشارة إلى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الذي اشتهر نظامه بممارسة صنوف التعذيب القاسية في السجون.

وسرد الناطور قصصا موجعة عن فقدان أفراد من عائلته على يدّ النظام قائلا: "ابن أخي الأكبر، مرهف الناطور، كان طالب هندسة، قُتل برصاص قناص أثناء محاولته إسعاف والد صديقه إلى المستشفى".

وقال: "ابن أخي الآخر، البالغ من العمر 22 عاما، قتل أيضا برصاص قناص النظام. وخالي، إلى جانب 17 شابا من أبناء عمومتي، لقوا حتفهم في عمليات النظام".

وأشار الناطور إلى حجم المأساة التي تعرضت لها أسرته، قائلا: "نحن ستة إخوة، أصبحنا موزعين على ست دول بسبب التشريد". 

وقال: "لا أعتقد أن حالتي تختلف عن أي عائلة سورية أخرى، فقد أصبح التشريد والآلام جزءا من حياتنا اليومية". (الحرة)
 
 

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