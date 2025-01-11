حادثة خطيرة جدّاً كادت أن تحصل في مقام السيّدة زينب.. هكذا تمّ إحباطها

وأسفرت العملية عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة، بحسب وكالة "سانا" السورية.

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تمكنت إدارة الأمن العام السوري، بعد معلومات جهاز الاستخبارات العامة، بإفشال محاولة لتنظيم داعش القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.