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عربي-دولي

حادثة خطيرة جدّاً كادت أن تحصل في مقام السيّدة زينب.. هكذا تمّ إحباطها

Lebanon 24
11-01-2025 | 05:22
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تمكنت إدارة الأمن العام السوري، بعد معلومات جهاز الاستخبارات العامة، بإفشال محاولة لتنظيم داعش القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.
 
وأسفرت العملية عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة، بحسب وكالة "سانا" السورية. 
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