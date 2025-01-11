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عربي-دولي

أمطرت زوجها بالرصاص... جريمة مروّعة تهزّ بلداً عربيّاً

Lebanon 24
11-01-2025 | 06:08
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أعلنت السلطات الأمنية في ليبيا عن توقيف امرأة أقدمت على قتل زوجها رميا بالرصاص في مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وأوضحت مديرية أمن ترهونة أن الجريمة وقعت بعد أن استعارت الجانية، المولودة عام 1977 وتعمل ربة منزل، سلاحا ناريا من جارتها لتنفيذ فعلتها.
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ووفق بيان المديرية، استخدمت المرأة بندقية من نوع "كلاشنكوف" تعود إلى زوج الجارة، وهو عسكري متقاعد.
 
وبذلك، تواجه الجارة اتهامات بالتورط في الحادثة لتسهيل وصول السلاح المستخدم. (روسيا اليوم)
 
 
 

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