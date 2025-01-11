الجيش الروسي يواصل التقدم نحو الحدود الغربية لدونيتسك

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أكد الجيش الروسي، السبت، التقدّم ميدانياً شمال غرب مدينة كوراخوف الأوكرانية التي أعلنت موسكو السيطرة عليها في وقت سابق هذا الأسبوع وتشكل معقلاً رئيسياً في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، السيطرة على بلدة شيفتشينكو على بعد نحو 10 كيلومترات شمال غرب وسط كوراخوف.وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء بأن السيطرة على بلدة شيفتشينكو تسمح بالحد من إطلاق القوات الأوكرانية النار على مدينة كوراخوف ومواصلة الجيش الروسي التقدم نحو الحدود الغربية لمنطقة دونيتسك.وكانت موسكو قد أعلنت، الاثنين، السيطرة على كوراخوف التي تشكل موقعاً دفاعياً مهماً للقوات الأوكرانية في جنوب حوض دونباس. ولم تؤكد كييف رسميا خسارة قواتها هذه المدينة التي كانت تضم نحو 18 ألف نسمة قبل الحرب.من جهتها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، السبت، إن القوات الأوكرانية صدت هجمات روسية في المنطقة، وخصوصاً حول كوراخوف.وأظهرت خريطة للقتال أصدرتها مدونة "ديب ستيت" العسكرية المقربة من الجيش الأوكراني، صباح السبت، مدينة كوراخوف برمتها، وكذلك بلدة شيفتشينكو، تحت السيطرة الروسية. (العربية)