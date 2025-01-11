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الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر

Lebanon 24
11-01-2025 | 16:22
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أعلن الحوثيون اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" في البحر الأحمر، باستخدام عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان: "نفذنا عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية وعدداً من القطع الحربية التابعة لها".
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وأوضح سريع أن "الاشتباك مع حاملة الطائرات والقطع التابعة لها استمر تسع ساعات، وكان هذا الهجوم الخامس منذ وصول الحاملة إلى البحر الأحمر".
 
 
وحققت العملية العسكرية أهدافها بنجاح، وأُجبرت الحاملة على مغادرة المنطقة والهرب إلى أقصى شمال البحر الأحمر.

وفيما يخص التصعيد العسكري، أكد يحيى سريع جاهزية قوات الحوثيين لمواجهة أي تصعيد أميركي أو إسرائيلي ضد اليمن، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ستستمر حتى "وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

ويعد هذا الهجوم هو الثاني الذي يعلن الحوثيون تنفيذه ضد "يو إس إس هاري ترومان" خلال 24 ساعة. (سكاي نيوز)
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