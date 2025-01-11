انفجار هائل في محطة محروقات يمنية.. قتلى وجرحى بسبب استهداف للحوثيين

في حادثة مؤلمة ومفجعة، شهدت قرية المجريش عزلة الناصفة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء انفجارًا كبيرًا في إحدى محطات الغاز، مما أسفر عن وفاة وإصابة اكثر من ٥٠ شخصا ، بالإضافة إلى احتراق عدد من السيارات. #اليمن pic.twitter.com/2aiLoYYxa4
— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) January 12, 2025
في حادثة مؤلمة ومفجعة، شهدت قرية المجريش عزلة الناصفة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء انفجارًا كبيرًا في إحدى محطات الغاز، مما أسفر عن وفاة وإصابة اكثر من ٥٠ شخصا ، بالإضافة إلى احتراق عدد من السيارات. #اليمن pic.twitter.com/2aiLoYYxa4
مشاهد مفجعة اثر #انفجار_محطة_غاز في قرية المجريش عزلة الناصفة مديرية الزاهر #البيضاء والذي راح ضحيته عشرات من القتلى والجرحى #اليمن#البيضاء_الآن #قيفة_ليست_إسرائيل_ياحوثي pic.twitter.com/s0OQqNsYD5
— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) January 12, 2025
مشاهد مفجعة اثر #انفجار_محطة_غاز في قرية المجريش عزلة الناصفة مديرية الزاهر #البيضاء والذي راح ضحيته عشرات من القتلى والجرحى #اليمن#البيضاء_الآن #قيفة_ليست_إسرائيل_ياحوثي pic.twitter.com/s0OQqNsYD5