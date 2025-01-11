انفجار هائل في محطة محروقات يمنية.. قتلى وجرحى بسبب استهداف للحوثيين

في حادثة مؤلمة ومفجعة، شهدت قرية المجريش عزلة الناصفة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء انفجارًا كبيرًا في إحدى محطات الغاز، مما أسفر عن وفاة وإصابة اكثر من ٥٠ شخصا ، بالإضافة إلى احتراق عدد من السيارات. #اليمن pic.twitter.com/2aiLoYYxa4 — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) January 12, 2025 Advertisement

وشهدت مناطق واسعة من اليمن خلال السنوات الماضية حوادث مماثلة نسبت إلى الحوثيين وخلفت ضحايا مدنيين وخسائر كبيرة.



ويفتقر اليمن إلى مقومات وإجراءات السلامة في معظم المرافق الخدمية، بما في ذلك محطات تعبئة الغاز ومحطات التزود بالوقود. (سكاي نيوز)

قتل 10 يمنيين وأصيب قرابة 90 آخرين في انفجار 3 كبسولات في محطة لتعبئة الغاز بمنطقة المجريش بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط البلاد.وذكرت مصادر محلية أن الانفجار نجم عن إطلاق الحوثيين النار على سيارة كانت مركونة قرب محطة الغاز، لكن الأعيرة النارية اخترقت إحدى كبسولات الغاز لتحدث انفجارات كبيرة وحريقا هائلا.وقالت وسائل إعلام يمنية إن الحريق ألحق أضرارا مادية كبيرة في السيارات والأبنية الموجودة في محيط المحطة التي شهدت الحادث.