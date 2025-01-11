Advertisement

عربي-دولي

انفجار هائل في محطة محروقات يمنية.. قتلى وجرحى بسبب استهداف للحوثيين

Lebanon 24
11-01-2025 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1304765-638722598841163894.png
Doc-P-1304765-638722598841163894.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قتل 10 يمنيين وأصيب قرابة 90 آخرين في انفجار 3 كبسولات في محطة لتعبئة الغاز بمنطقة المجريش بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن الانفجار نجم عن إطلاق الحوثيين النار على سيارة كانت مركونة قرب محطة الغاز، لكن الأعيرة النارية اخترقت إحدى كبسولات الغاز لتحدث انفجارات كبيرة وحريقا هائلا.

وقالت وسائل إعلام يمنية إن الحريق ألحق أضرارا مادية كبيرة في السيارات والأبنية الموجودة في محيط المحطة التي شهدت الحادث.
 
Advertisement
وشهدت مناطق واسعة من اليمن خلال السنوات الماضية حوادث مماثلة نسبت إلى الحوثيين وخلفت ضحايا مدنيين وخسائر كبيرة.

ويفتقر اليمن إلى مقومات وإجراءات السلامة في معظم المرافق الخدمية، بما في ذلك محطات تعبئة الغاز ومحطات التزود بالوقود. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:32 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:08 | 2025-01-12
01:50 | 2025-01-12
01:46 | 2025-01-12
01:23 | 2025-01-12
01:15 | 2025-01-12
01:01 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24