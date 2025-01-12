عرض خاص من الدانمارك لترامب بشأن غرينلاند.. إليكم تفاصيله

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نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصدرين قولهما إن الدانمارك بعثت برسائل خاصة إلى فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن جزيرة غرينلاند التي طالب مرارا بالسيطرة عليها.وذكر الموقع الأميركي أن الدانمارك عبرت لترامب عن استعدادها لمناقشة تعزيز الأمن في غرينلاند أو زيادة الوجود العسكري الأميركي هناك مقابل التخلي عن المطالبة بالجزيرة.وأشار الموقع إلى أن الحكومة الدانماركية تسعى لإقناع ترامب بأن مخاوفه الأمنية تمكن معالجتها دون بسط السيطرة على غرينلاند. (الجزيرة)