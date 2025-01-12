البرهان يتعهد باستعادة الأراضي.. وحميدتي يرد: "خسرنا جولة ولم نخسر المعركة"

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شهدت الساحة السودانية تصعيدًا جديدًا مساء السبت، حيث أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تصميم الجيش على استعادة السيطرة على كامل الأراضي السودانية التي استولت عليها قوات الدعم السريع.وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال البرهان: "عهد القوات المسلحة السودانية لشعبها بأن تستردّ وتطهّر كل شبر دنّسته مليشيا الدعم السريع. التحية لشعبنا الذي صبر على أذى المليشيا الإرهابية." كما أشاد بشركاء معركة الكرامة من القوات المشتركة، وقوات الأمن، والشرطة، والمجموعات الشعبية المساندة.حميدتي: "الحرب كر وفر"في المقابل، علق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) على خسارة قواته لمدينة "ود مدني"، عاصمة ولاية الجزيرة المحاذية للخرطوم من الجنوب، مؤكدًا أن المعركة لم تنتهِ بعد.وفي تسجيل صوتي، قال حميدتي: "الحرب كر وفر، والحرب جولات. اليوم خسرنا جولة، ولم نخسر معركة."وأردف: "نحن نقاتلهم منذ 21 شهرا وسنقاتلهم لـ21 عاما".ودعا حميدتي جنود "الدعم السريع" إلى أن تكون معنوياتهم عالية رغم خسارة ود مدني، وإعادة تنظيم الصفوف.وأمس السبت، أعلن الجيش السوداني دخول مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد، بعد نحو عام من فقدانها لصالح قوات "الدعم السريع" برئاسة محمد حمدان دقلو "حميدتي".وقال القائد الميداني الرائد بسام أبو ساطور، في مقطع فيديو نُشر عبر الصفحة الرسمية للجيش على "فيسبوك": "نحن الآن داخل مدينة ود مدني، وقوات الدعم السريع فرت من المدينة". (عربي21)