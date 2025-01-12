"قلق كبير".. هكذا تحدّث تقريرٌ أميركيّ عن وجود إسرائيل في سوريا

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريراً جديداً قالت فيه إنّ أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للقوات الإسرائيلية "بالسيطرة" على منطقة عازلة مع سوريا، أدى إلى قلب عقود من الهدوء النسبي على طول الحدود الفعلية بين البلدين.

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ويقول التقرير إنّ جنوداً إسرائيليين أغاروا على قرى سورية حدودية، مما دفع السكان المتوترين إلى التجمع في منازلهم.

كذلك، استولى الجيش الإسرائيليّ على أعلى قمة في البلاد، وأقام حواجز على الطرق بين البلدات السورية، والآن يطلُّ على القرى المحلية من مواقع عسكرية سورية سابقة.

وبحسب التقرير، فأدى سقوط الرئيس السوري بشار الأسد إلى إغلاق فصل من فصول الحرب الأهلية التي استمرت لعقد من الزمان في البلاد، لكنه كان في الوقت نفسه بمثابة بداية لتوغل إسرائيلي في منطقة الحدود، والذي وصفته إسرائيل بأنه خطوة دفاعية مؤقتة لضمان أمنها.

شعور بالقلق

يعيش آلاف السوريين الآن في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية جزئيا على الأقل، مما يجعل الكثيرين يشعرون بالقلق بشأن المدة التي ستستغرقها الحملة، واحتجزت القوات الإسرائيلية بعض السكان وفتحت النار خلال احتجاجين على الأقل ضد الغارات، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويقول بعض السوريين على الأقل الآن إنهم يخشون أن يتحول الوجود الإسرائيلي إلى احتلال عسكري طويل الأمد.

"نحن الجزء الوحيد من البلاد الذي لم يتمكن حقاً من الاحتفال بسقوط نظام الأسد - لأنه حتى عندما سقط الطاغية، جاء الجيش الإسرائيلي"، هذا ما قاله شاهر النعيمي، الذي يعيش في قرية خان أرنبة الحدودية التي داهمها الجيش الإسرائيلي.





وخاضت إسرائيل وسوريا صراعات متعددة، ولكن على مدى عقود من الزمن، ظلت الحدود الفاصلة بين البلدين هادئة إلى حد كبير.

وكانت آخر حرب بينهما في عام 1973، عندما دخلت سوريا ومصر حربا ضد إسرائيل في "يوم الغفران"، وهو أقدس يوم في اليهودية.

وبعد ذلك، اتفق الجانبان على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحرسها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي كانت بمثابة حدود بحكم الأمر الواقع.

ولكن عندما أطاح المتمردون السوريون بالأسد من السلطة في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوات بلاده "بالسيطرة" على المنطقة العازلة، التي تضم عدداً من القرى السورية.

ووصفها بأنها خطوة مؤقتة "لضمان عدم تمركز أي قوة معادية بجوار الحدود مع إسرائيل" وسط الاضطرابات الداخلية في سوريا وبعد الهجوم المفاجئ الذي قادته حماس من غزة في السابع من تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل.

وسرعان ما استولت القوات الإسرائيلية على قمة جبل الشيخ، أعلى جبل في سوريا، وتقدمت على طول المنطقة العازلة وما وراءها.

وفي نفس الوقت تقريباً، قالت إسرائيل إنها نفذت مئات الغارات الجوية في مختلف أنحاء البلاد مستهدفة طائرات مقاتلة ودبابات وصواريخ وأسلحة أخرى تابعة لحكومة الأسد.





اتهامات دولية

وأثارت الحملة العسكرية المستمرة، وخاصة العملية البرية في منطقة الحدود الفعلية، اتهامات دولية بأن إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار المستمر منذ عقود.

وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، في مقابلة هاتفية، إن الجيش الإسرائيلي يعمل في منطقة الحدود "الآن على نحو مماثل للضفة الغربية، بمعنى أنه يستطيع الدخول والخروج من أي مكان يريده واعتقال من يريد".

ضرار البشير، وهو زعيم محلي في منطقة القنيطرة الحدودية يقول إن تحول العملية الإسرائيلية إلى احتلال طويل الأمد من شأنه أن يشعل فتيل المزيد من العنف في بلد منهك من سنوات الحرب الأهلية.

تسيطر إسرائيل بالفعل على جزء كبير من مرتفعات الجولان، وهي الأراضي التي كانت تحت سيطرة سوريا في السابق والتي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 ثم ضمتها في خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي.

"نحن نريد السلام، ولكن صناع القرار في إسرائيل يعتقدون أنهم سيحققون كل شيء بالقوة"، هكذا يقول أرسان أرسان، أحد سكان قرية سورية خارج المنطقة العازلة والذي ساعد في التنسيق بين مسؤولي الأمم المتحدة والسكان المحليين.

ويضيف: "إذا دفعوا الناس إلى الزاوية، فإن الأمور سوف تنفجر، تماماً كما حدث في غزة".

كذلك، دخل ضباط إسرائيليون إلى القرى للقاء الزعماء المحليين والمطالبة بجمع كل الأسلحة الموجودة في بلداتهم وتسليمها للجيش الإسرائيلي، وفقاً لسبعة من السكان.

وقال الضباط إن البلدات امتثلت في الغالب للأمر، مما دفع الجنود الإسرائيليين إلى إخراج البنادق بالشاحنات.

ولم ترد إسرائيل على طلبات التعليق على اتهامات محددة من جانب السكان المحليين، لكن الجيش الإسرائيلي قال يوم الأربعاء إن قواته صادرت ودمرت أسلحة كانت مملوكة في السابق للجيش السوري، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات وأجهزة متفجرة.



توغل إسرائيلي

وقال سكان سوريون وزعماء محليون في منطقة الحدود إن المركبات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضراراً بأنابيب المياه وكابلات الكهرباء في بعض القرى، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والمياه.

وذكر تركي المصطفى (62 عاماً) إنه لم تكن هناك مياه جارية في بلدته الحميدية منذ دخول القوات الإسرائيلية إلى المنطقة العازلة.

وأضاف أن القوات سمحت بنقل بعض المياه بالشاحنات، لكنها أقامت حواجز على الطرق حول البلدة، وأمرت السكان بالدخول والخروج في ساعات محددة فقط.

بدوره، أوضح أحمد خريوش (37 عاماً) وهو من سكان بلدة رافيد أن استقبال شبكات الهاتف المحمول أصبح متقطعاً أيضاً في المنطقة العازلة منذ التوغل الإسرائيلي، مما يجعل الاتصالات صعبة.

وأضاف: "الآن يعيش الجميع في خوف من الجيش الإسرائيلي، لا نريد أن تتفاقم الأمور بيننا، نريد فقط السلامة والأمن".

واحتج بعض السوريين على الوجود العسكري الإسرائيلي، فنظموا مظاهرات في أربع قرى على الأقل.

وقال اثنان من سكان بلدة سويسا إن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار وأصابوا عدة أشخاص خلال احتجاج هناك في 25 كانون الأول.

وقال أحد السكان، زياد الفحيلي (43 عاماً)، عن المتظاهرين: "كانوا غير مسلحين ويرددون شعارات ضد الانتشار الإسرائيلي في المنطقة، في البداية، أطلق الجنود النار في الهواء، ولكن عندما استمر الحشد في السير نحوهم، أطلقوا النار على المتظاهرين".

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت "طلقات تحذيرية" في قرية سويسة، وإنه ينظر في تقارير تفيد بإصابة مدنيين.

وحتى قبل سقوط الأسد، كانت إسرائيل تشعر بالقلق من اكتساب الميليشيات المدعومة من إيران موطئ قدم على طول الحدود السورية.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية تضرب بانتظام مسؤولين إيرانيين وحلفائهم في سوريا كجزء من حرب الظل التي استمرت لسنوات بين الجانبين.

ويعكس قرار إرسال القوات مخاوف بشأن احتمال وقوع هجمات مفاجئة على إسرائيل، مثل تلك التي أدت إلى اندلاع حرب عام 1973، وكذلك الهجوم من غزة عام 2023.

وقد أدى ذلك إلى حروب إسرائيل مع حماس في غزة وحزب الله في لبنان، إلى جانب الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا قبل فترة طويلة من الإطاحة بالأسد. (24)