الخارجية التركية: مستعدون لتسهيل الطريق الصعب أمام الشعب السوري

Advertisement

المصدر: الأناضول

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على أن بلاده مستعدة للقيام بدورها من أجل تسهيل "الطريق الصعب" أمام الشعب السوري.جاء ذلك في كلمة ألقاها فيدان، الأحد، في اجتماع بالعاصمة السعودية الرياض حول سوريا، بمشاركة وزراء من دول عربية عدة.وأشار فيدان إلى أن حضور وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني هذا الاجتماع يُعتبر "لحظة فارقة وتاريخية".كما شدد فيدان على أن الدول الإقليمية تتحمل المسؤولية الكبرى في توجيه التطورات في سوريا نحو الاتجاه الصحيح، وأن الجهود منصبة للحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها.ولفت فيدان إلى أن مؤشرات عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا تزداد قوة كل يوم.وقال: "خلال هذه الفترة الحرجة، يجب أن نعمل كقوة موازنة بين توقعات المجتمع الدولي والحقائق التي تواجهها الإدارة الجديدة في سوريا".وأشار فيدان إلى أنه من الممكن إنشاء آلية أو لجان تنسيقية لجعل الجهود أكثر فعالية، وتابع:" ينبغي تحديد القطاعات ذات الأولوية لتوفير المزيد من الإعفاءات من العقوبات في الفترة المقبلة"وأكد فيدان أن الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا يجب أن يظل المحور الرئيسي.وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة أن يعلن تنظيم "قسد" حل نفسه (واجهة تنظيم بي كي كي/ واي بي جي الإرهابي في سوريا).وقال بهذا الخصوص: "إذا كان (قسد) صادقا في مساعيه للاندماج مع الحكومة المركزية فعليه أن يعلن حله نفسه".ولفت فيدان إلى أن التنظيم الإرهابي لا يزال يشكل تهديداً خطيراً للأغلبية العربية شرقي الفرات ويواصل نهب الموارد الطبيعية التي يحتاجها الشعب السوري.كما تطرق فيدان إلى مكافحة تنظيم داعش قائلا: "يمكننا العمل معاً لتعزيز قدرة الإدارة الجديدة على مكافحة داعش بفعالية".وأردف: "نحن في تركيا مستعدون للقيام بدورنا لتسهيل الطريق الصعب أمام الشعب السوري".