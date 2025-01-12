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عربي-دولي
مصر: لضرورة عدم إيواء عناصر إرهابية في سوريا
Lebanon 24
12-01-2025
|
07:12
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دعا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزًا للجماعات الإرهابية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عبد العاطي، الأحد، في الاجتماع الوزاري العربي الموسع بشأن سوريا، والذي عقد بالرياض بحضور أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي.
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ثم أعقب ذلك اجتماع لوزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية التركي، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.
وصرح المتحدث، في بيان صحفي، بأن الوزير عبد العاطي استعرض الموقف المصري الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية للارتقاء بقدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري الشقيق.
ودعا الوزير عبد العاطي لتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.
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